Alors que le transfert d’Adrien Silva du Sporting CP à Leicester avait échoué pour une poignée de seconde en toute fin de mercato estival, le milieu de terrain portugais a dû attendre six mois pour signer à Leicester.

En ce premier janvier, c’est désormais chose faite. Le club anglais vient d’annoncer fièrement la signature de l’international portugais qui s’est dit évidemment heureux de pouvoir enfin s’entrainer avec ses coéquipiers, lui qui était cantonné aux entrainements individuels depuis plusieurs semaines. « Cela a été très frustrant, mais maintenant les temps difficiles sont derrière moi et je suis très heureux. J’ai travaillé dur tous les jours pour arriver à ce moment et je suis en bonne forme. »

After the completion of his registration as a #lcfc player on New Year’s Day, here's what Adrien Silva had to say in an exclusive interview with LCFC TV https://t.co/SEwAZ9bLyI pic.twitter.com/gEvcMZ0sCX

— Leicester City (@LCFC) 1 janvier 2018