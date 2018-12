La Juventus vient de s’assurer les services de son arrière gauche brésilien Alex Sandro pendant trois saisons supplémentaires ! Arrivé à la Juventus en 2015, en provenance du FC Porto, le joueur qui fêtera ses 28 ans en janvier a paraphé un nouveau contrat avec la Vieille Dame jusqu’en juin 2023 !

Le champion brésilien est devenu, match après match, l’un des éléments les plus importants d’une équipe avec laquelle il a remporté trois Scudetti et trois Coupes d’Italie. Formé au Clube Atlético Paranaense, il a disputé 134 matchs avec les Bianconeri. Depuis son arrivée, il est réputé pour être le défenseur de la Juventus qui a joué le plus de matchs, toutes compétitions confondues, mais aussi le défenseur qui a délivré le plus grand nombre de passes décisives (18), et le plus de centres réussis (127).