Sacré Golden Boy en 2008, le milieu de terrain brésilien Anderson (31 ans) était alors considéré comme l’une des plus grandes promesses du football mondial. Révélé au FC Porto, il a porté les couleurs de Manchester United entre 2007 et 2015. Un passage fait de hauts et de bas, mais marqué par quatre titres de Champion d’Angleterre (2008, 2009, 2011 et 2013) et une victoire en Ligue des Champions (2008).

Également vainqueur de la Copa America en 2007, il n’a jamais réussi à confirmer son très bon début de carrière. Prêté à la Fiorentina en 2014, il a ensuite évolué du côté de l’International Porto Alegre, Coritiba et Adana Demirspor. Finalement, Anderson a décidé de prendre sa retraite à 31 ans.

