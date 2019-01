C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel. Manchester United vient d’annoncer la prolongation de contrat d’Anthony Martial dans un communiqué publié sur son site officiel. « Manchester United est fier d’annoncer qu’Anthony Martial a signé un nouveau contrat jusqu’en 2024, avec une option pour prolonger d’une année ». Une nouvelle que le joueur a commenté.

« J’aime mon aventure dans ce club. Depuis le jour où je l’ai rejoint, j’ai eu le sentiment d’appartenir à la famille United et je suis incroyablement ravi de tout l’amour que je reçois de la part des fans, qui continuent de m’étonner avec leur soutien incroyable. Je voudrais remercier Ole (Gunnar Solskjaer) et le staff pour la confiance qu’ils ont en moi et le fait qu’ils m’aident à progresser ».