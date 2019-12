Anthony Mounier (32 ans) n’est plus un joueur du Panathinaïkos. L’ancien joueur de Montpellier ou de Nice a annoncé son départ du club grec après deux saisons et demie passées sur le Pirée. En manque de temps de jeu depuis le début de la saison, le milieu offensif a décidé de résilier son contrat avec le PAO.

Sur son compte instagram, le joueur a annoncé la nouvelle et a tenu à remercier les supporters du club : « Mon aventure se termine aujourd’hui avec le Panathinaïkos. Je voudrais remercier tous ceux que j’ai connu de près ou de loin pendant ces 2 saisons et demie. Il y a eu des hauts et des bas mais je veux seulement me rappeler les bons moments. C’était un honneur pour moi de porter le maillot de ce grand club. Je souhaite tout le meilleur au club, aux joueurs et à leurs fans pour trouver la place qu’ils méritent. Pour ma famille et moi, vous aurez toujours une place spéciale dans nos cœurs... A bientôt. »