Homme en forme de l’AS Saint-Etienne ces dernières semaines, la saison William Saliba (18 ans) connaît un coup d’arrêt. En effet, le défenseur central a reçu un coup lors du match face à Monaco dimanche soir, en clôture de la douzième journée de Ligue 1 (victoire 1-0). Résultat, une fissure du cinquième métatarse pour le joueur prêté par Arsenal qui va manquer le déplacement à Oleksandria en Europa League, ce jeudi soir.

En conférence de presse, Claude Puel s’est attardé sur cette blessure sans toutefois donner une durée d’indisponibilité. « Il était très bien et en progression constante. Oui, c’est difficile pour nous aussi, comme quand on perd un autre joueur », a-t-il expliqué. Pour cette rencontre, le coach des Verts devra également faire sans Yann M’Vila, Charles Abi, Yohan Cabaye et Kévin Monnet-Paquet.