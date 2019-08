Les temps changent au Bayern Munich. Et c’est une figure emblématique du club qui fait son grand retour. Joueur de 1994 à 2008, Oliver Kahn (50 ans) a été nommé au conseil d’administration du club bavarois qu’il intégrera en 2020 avec un contrat de cinq ans a annoncé le champion d’Allemagne. Un retour programmé afin que l’ancien portier devienne le président d’ici 2022.

Dans le communiqué du club, l’ancien capitaine de la Mannschaft s’est exprimé sur ses nouvelles fonctions : « C’est un grand honneur pour moi d’avoir été transféré au bureau du conseil d’administration, puis à la présidence du conseil d’administration du FC Bayern Munich. Je remercie le conseil de surveillance et Uli Hoeness de cette confiance. Je suis profondément connecté au club et cela a beaucoup façonné ma vie. Succès sportif et économique, fidélité aux supporters, responsabilité envers l’histoire et les valeurs du club : c’est le FC Bayern. À l’avenir, j’aimerais développer davantage ces attributs avec les employés, ainsi que les collègues du Directoire et du Conseil de surveillance. »

