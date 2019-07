Éliminé en 1/8e de finale de la Coupe d’Afrique des Nations par le Nigéria (2-3), le Cameroun traverse une forte zone de turbulences. Depuis l’élimination, les langues se délient et de nombreux observateurs locaux estiment que Clarence Seedorf n’est plus l’homme de la situation, d’autant qu’il n’a plus donné signe de vie depuis l’élimination des siens en Egypte. C’était le cas du ministre des sports camerounais Narcisse Mouelle Kombi qui émettait des doutes quant au maintien de l’ancienne gloire néerlandaise à la tête des Lions Indomptables lundi soir au micro de la télévision camerounaise CRTV.

Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps pour voir la Fédération camerounaise de football réagir. Par le biais d’un communiqué, la FECAFOOT a officialisé le départ du duo Clarence Seedorf-Patrick Kluivert, qui était arrivé à la tête des Lions Indomptables le 4 août 2018. « La Fédération camerounaise de football a, conformément aux stipulations des clauses résolutoires de leurs contrats de travail respectifs, décidé de mettre fin aux fonctions de l’entraîneur - sélectionneur, Clarence Clyde Seedorf, et de l’entraîneur adjoint, Patrick Stephan Kluivert, à compter de ce jour. » Les deux hommes quittent le Cameroun sur un bilan de 4 nuls, 3 défaites et 3 victoires en 10 matches.

Clarence Seedorf démis de ses fonctions de Sélectionneur des #lionsindomptables pic.twitter.com/o0fDlIZkXv — Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) 16 juillet 2019

