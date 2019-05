Opposé à Watford ce dimanche après-midi pour le compte de la 37e journée de Premier League, Chelsea a fait le boulot devant son public, avec une large victoire 3-0. Loftus-Cheek, David Luiz et Higuain ont marqué les buts des Blues. Et après ce résultat positif, les hommes de Maurizio Sarri ont certainement dû regarder la rencontre entre Arsenal et Brighton.

En cas de contre-performance des Gunners, les Blues pouvaient officiellement obtenir leur billet pour la Ligue des Champions. Et Arsenal a concédé le match nul (1-1) ! Du coup, Maurizio Sarri et ses hommes sont assurés de terminer troisièmes ou quatrièmes, alors qu’il reste encore un match à jouer.