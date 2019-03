Cette semaine, une rumeur faisait état d’un départ du médecin de l’Olympique Lyonnais, Christophe Baudot, suite à une mésentente avec Bruno Genesio lors de la rencontre entre l’OL et Barcelone. En effet, le médecin aurait maintenu Anthony Lopes sur le terrain après son choc à la tête alors que le coach aurait voulu qu’il sorte. Présent en conférence de presse, Genesio a annoncé que Baudot allait s’exprimer. « Suite à des informations mensongères qui ont été relatées ces derniers jours nous avons souhaité que Christophe vienne s’exprimer sur sa situation personnelle », a indiqué le technicien.

« Ce n’est pas habituel pour un médecin d’être là. Je voulais juste dire qu’il n’en était rien. Il n’existe rien entre Bruno et moi si ce n’est du respect et une amitié et que si mon départ a été évoqué, il n’a rien à voir avec Bruno. Je ne me suis jamais occupé de foot, je n’en parle pas, je parle de mon métier. J’étais choqué, étonné qu’on puisse évoquer mon départ par rapport à Bruno. Mon départ est lié à des raisons personnelles. On verra ce que je ferai des mois qui viennent, j’ai un projet sur Bordeaux. On a un mois et demi encore à réaliser.Toute transparence est vraiment de mise pour ce sprint final. Le staff est solidaire », a indiqué le médecin ce mercredi en conférence de presse.