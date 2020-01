C’était attendu depuis quelques heures, c’est désormais officiel. Alors qu’il avait débuté sa carrière de footballeur professionnel en 2001 avec l’AS Roma, Daniele De Rossi a décidé de raccrocher les crampons. Il aura marqué l’histoire du club giallorossi en portant les couloirs de son équipe pendant 18 saisons. Le milieu de terrain n’aura cependant gagné que la Coupe d’Italie (2 reprises 2006-2007 et 2007-2008) et la Supercoupe d’Italie (en 2007). A neuf reprises, il aura échoué à la deuxième place du championnat italien.

Pour autant, il aura remporté la plus belle des récompenses en 2006 avec l’Italie, la Coupe du monde. Avec 459 matches de Serie A à son actif (43 buts) et 117 capes avec l’équipe nationale (21 buts), il restera quoiqu’il arrive un grand nom du football italien. Il a ensuite décidé de jouer du côté de Boca Juniors à l’été 2019. Une expérience qui vient donc de prendre fin après six rencontres (une réalisation). « Je l’ai dit la veille de l’entraînement, je suis allé dîner avec 4-5 coéquipiers pour leur dire ce que j’avais décidé » a-t-il expliqué en conférence de presse.