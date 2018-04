Comme nous vous en informions en exclusivité sur Foot Mercato, celui qui était jusqu’ici directeur de l’administration sportive du RC Lens est le nouveau directeur général-adjoint du club breton. « Il aura en charge l’administration et la gestion des activités générales du club », peut-on lire sur le communiqué du club.

« C’est avec grand plaisir et une extrême motivation que je rejoins le Stade Rennais aujourd’hui. Après avoir été fier d’être Lensois, je suis fier de rejoindre la famille Rouge et Noir. À ce titre, je suis impatient de partager avec l’ensemble des forces vives de l’institution, les ambitions de réussite et de succès du Stade Rennais Football Club », a de son côté expliqué Roudet.