C’est désormais officiel, Stephan El Shaarawy quitte l’Italie et s’en va découvrir un nouveau championnat. Après trois saisons passées sous le maillot de l’AS Roma, l’ailier de 26 ans rejoint le Shanghai Shenhua, actuel quatorzième de la Chinese Super League.

Ni le montant du transfert, ni la durée du contrat n’ont été révélées. L’international Italien (23 sélections) n’avait plus qu’un an de contrat avec le club de la Louve et reste sur une saison à 11 buts en 33 matchs, toutes compétitions confondues.

Shenhua announces that El Shaarawy will arrive in Shanghai today and join the team. Welcome to Shenhua @OfficialEl92 pic.twitter.com/UirnG23NSg

— Shanghai Shenhua FC (@shanghaishenhua) 8 juillet 2019