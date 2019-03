Fabrice Apruzesse, ce nom ne dira probablement rien aux plus jeunes. Pourtant il est connu pour une chose assez simple. L’attaquant, recruté en 2012 par l’Olympique de Marseille pour évoluer avec la CFA, a connu sa première rencontre professionnelle contre les Girondins de Bordeaux en novembre 2012.

André-Pierre Gignac et Loïc Rémy sont blessés, Jordan Ayew est suspendu et Wesley Jobello est sanctionné pour une panne de réveil, Élie Baup décide de convoquer Apruzesse, qui a alors 27 ans. À la 73e minute, il rentre en lieu et place de Mathieu Valbuena. L’attaquant aura alors tout donné, notamment au niveau des courses et des appels de balle pendant 20 minutes, mais l’OM s’inclinera à Bordeaux (0-1). Il quittera l’OM en 2016. Après, il a joué pour le FC Aubagne notamment et l’EUGA Ardziv. Il a annoncé au site Actufoot13 qu’il allait mettre un terme à sa carrière.