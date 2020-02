Dix-septième de Ligue 1 Conforama, Dijon affrontera le Paris Saint-Germain samedi à 17h30 (match à suivre en direct sur notre site en live commenté). Avant ce match de gala, le club français a annoncé une bonne nouvelle ce lundi. « Le DFCO est heureux d’annoncer la prolongation de contrat de Fouad Chafik pour une saison supplémentaire. Fouad Chafik (33 ans) continuera de porter le maillot dijonnais lors de la saison 2020/2021 ! Le latéral droit dijonnais, 16 titularisations en Ligue 1 Conforama cette saison, a en effet prolongé son contrat d’une année supplémentaire, jusqu’en juin 2021 », peut-on lire sur le communiqué de presse.

Un communiqué dans lequel l’international marocain livre ses impressions. « Je suis très content de poursuivre l’aventure avec la famille DFCO. Je me sens bien à Dijon, j’aime la ville et ce club familial. » Auteur de 38 matches depuis son arrivée au club, Fouad Chafik fait le bonheur de Dijon et de son président Olivier Delcourt. « Fouad est désormais un joueur expérimenté, capable de montrer l’exemple aux plus jeunes joueurs de l’effectif. Son état d’esprit est exemplaire, que ce soit sur ou en dehors des terrains. » Des mots qui iront droit au cœur de Chafik !