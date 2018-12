L’AS Monaco annonce la nomination de Franck Passi au poste d’entraîneur adjoint pour compléter le staff technique de Thierry Henry. Dans un communiqué, le club de la Principauté, 19e de Ligue 1, vient d’annoncer l’arrivée d’un soutien pour son entraîneur. Nommé le 13 octobre dernier à la tête de l’équipe première de l’AS Monaco, en remplacement de Leonardo Jardim, Thierry Henry a fait ses grands débuts en tant qu’entraîneur. Dans un contexte difficile, l’ancien adjoint de Roberto Martinez en équipe nationale de Belgique a dû s’adapter à groupe déséquilibré, entre cadres déclinants et joueurs très inexpérimentés. Le tout pas épargné par les pépins physiques. Si l’ASM s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, hier soir, en écartant Lorient (1-0), le bilan du technicien français, deux mois après sa prise de fonction, reste très mitigé.

Treize matches toutes compétitions confondues, huit défaites, deux matchs nuls et seulement trois victoires à Caen et à Amiens et face à Lorient, pensionnaire de Ligue 2. Face à une situation qui semble compliquée à inverser et alors que le mercato d’hiver pointe le bout de son nez, le club de la Principauté a décidé d’apporter du soutien à Thierry Henry. A Monaco aujourd’hui, Franck Passi s’est engagé en tant qu’adjoint de l’ancien Gunner. Coach adjoint de l’OM sous Marcelo Bielsa (2015), intérimaire à l’OM en attendant Rudi Garcia (2016), puis au LOSC, avant l’intronisation du coach argentin (2017), Franck Passi avait évolué en tant que joueur sous les couleurs de l’ASM lors de la saison 1993-94.