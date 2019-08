L’information vient d’être officialisée par Lecce, le club italien vient de recruter Giannelli Imbula (26 ans) en provenance de Stoke City sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Le milieu de terrain, passé par l’Olympique de Marseille, le FC Porto, ou plus récemment, le Toulouse FC et le Rayo Vallecano, sera présenté à la presse à 12h00 dans la salle de presse "Sergio Vantaggiato" du stade Via del Mare comme l’annonce le communiqué du club.

