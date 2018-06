Arsenal poursuit ses grandes manoeuvres lors de ce mercato estival. Ce vendredi après-midi, le club londonien a ainsi annoncé la prolongation de son milieu suisse Granit Xhaka (25 ans). Ce dernier qui a disputé tous les matchs des Gunners en Premier League la saison dernière (dont 37 titularisations), a paraphé un nouveau bail longue durée a ainsi annoncé Arsenal.

« Je suis enchanté que Granit prolonge son contrat avec nous. C’est un membre important de notre équipe et il est encore jeune et peut encore s’améliorer. J’espère qu’il va réaliser de grandes choses avec la Suisse à la Coupe du Monde et qu’il reviendra en forme et prêt pour la nouvelle saison, » a ainsi commenté l’entraîneur des Gunners Unai Emery.