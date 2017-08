Saint-Étienne est décidément très actif ce mardi. Les pensionnaires du stade Geoffroy-Guichard ont annoncé ce matin la prolongation de contrat de Romain Hamouma. Il est lié aux Verts jusqu’en 2021.

L’ASSE accueille aussi un nouveau renfort. Le Zénit Saint-Pétersbourg a annoncé que le Brésilien Hernani était prêté une saison à Saint-Étienne. Un renfort qui fera le plus grand bien à l’équipe entraînée par Oscar Garcia.

#TransferNews Hernani will move to France on loan this season with St.Etienne, best of luck from all here in St.Petersburg pic.twitter.com/yZEr6iOj5d

— FC Zenit in English (@fczenit_en) 8 août 2017