Défait pour la neuvième fois de la saison, Leganés est plus que jamais à la dernière place de la Liga où il a terminé treizième la saison passée. Pour tenter de repartir de l’avant, et rattraper les six points de retard qu’affichent les Legionarios sur la dix-septième place, le club a officialisé l’arrivée d’un nouvel entraîneur.

En effet, Javier Aguirre devient le nouvel entraîneur du CD Leganés pour le reste de la saison. Le tacticien mexicain possède une bonne connaissance de la Liga puisqu’il a déjà travaillé avec Osasuna (2002-2006), l’Atlético Madrid (2006-2009) ou encore l’Espanyol Barcelone (2012-2014). Il sera présenté à la presse ce mardi à 13h30 explique le communiqué du club.