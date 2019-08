Tout s’accélère du côté de l’OGC Nice cette semaine. Alors que plusieurs recrues dont Kasper Dolberg et Adam Ounas sont attendue, les club azuréen a été racheté il y a quelques jours par Jim Ratcliffe. Ce jeudi, les Aiglons ont annoncé les retours de Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier au club. « Au terme du conseil de surveillance tenu ce jeudi matin, Jean-Pierre Rivère a été nommé Président de l’OGC Nice et Julien Fournier, qui a joué le rôle de conseil d’INEOS en matière de transferts, est quant à lui nommé Directeur du football à l’OGC Nice. Tous deux sont également membres du Directoire du club ».

Bob Ratcliffe, le frère de Jim et président d’INEOS Football, s’est félicité des ces retours. « Jean-Pierre a une passion pour le football et une passion pour Nice. C’est une excellente combinaison. Cette nomination reflète notre quête d’excellence. De par son expérience éprouvée, il a toutes les références pour diriger notre projet à Nice et apporter sa contribution au développement de la Ligue 1 (...) Julien, avec sa connaissance approfondie du football et ses réseaux, possède tous les attributs pour garantir que l’ADN d’INEOS, basé sur la capacité à identifier la valeur et le potentiel, s’intègrera dans l’expansion significative de nos activités footballistiques ».

Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier nommés à la direction du club. Le communiqué https://t.co/9Y7tqHcCFG pic.twitter.com/SkYMGv0SAe — OGC Nice (@ogcnice) August 29, 2019

