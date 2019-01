Wolverhampton a annoncé avoir levé l’option d’achat de Jonathan Castro Otto dit Jonny Castro, prêté cette saison par l’Atlético de Madrid. Le latéral gauche international espagnol a paraphé un contrat chez les Wolves, qui le lie au club jusqu’en 2023.

Jonny est apparu 22 fois sous les couleurs des Wolves cette saison, principalement dans la position d’arrière gauche. En septembre dernier, le joueur de 24 ans a marqué son premier but en Premier League lors d’une victoire 2-0 contre Southampton, à Molineux, avant de connaître sa première sélection avec la Roja. Après le Celta Vigo et l’Atlético de Madrid, il s’agit du troisième club fréquenté par Jonny Castro.

We are delighted to announce that @JonnyOtto19 has joined the club on a permanent basis ! #Jonny2023

