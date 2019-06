En janvier dernier, Jordan Ferri, en difficulté du côté de l’Olympique Lyonnais, avait été prêté à Nîmes. Auteur d’une bonne seconde partie de saison, le milieu de terrain a suscité les convoitises.

Ce jeudi, on apprend que le Montpellier Héraut l’a recruté contre 2 M€ plus 1,2 de bonus et un intéressement de 30% sur un prochain transfert. « J’ai eu tout de suite un très bon feeling avec les dirigeants et j’ai aussi eu le coach rapidement au téléphone. J’ai ressenti l’envie du club de me faire venir ce qui m’a fait très plaisir. Je suis très content d’être ici et j’ai hâte que la saison commence », a indiqué le joueur.

