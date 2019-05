Annoncé partant, Nicolás Tagliafico ne quittera pas l’Ajax Amsterdam cet été. Pourtant, son agent Ricardo Schlieper a longtemps laissé planer le doute, déclarant même en mars dernier : « l’Ajax a fait une offre économique correspondante à ce que les clubs peuvent lui offrir. Mais nous n’avons pas accepté car c’est le moment idéal pour faire un bond en avant. On va voir ce qu’il se passe sur le marché. »

Que nenni. Le latéral gauche, associé à Arsenal ou encore à la Juventus ces dernières semaines, prolonge finalement l’aventure avec le demi-finaliste de la Ligue des Champions. L’Argentin de 26 ans est désormais lié au club néerlandais jusqu’en 2022. Une satisfaction pour Marc Overmars, directeur sportif, qui estime que la prolongation de l’ancien de l’Independiente envoie un message fort aux observateurs qui redoutent déjà le dépouillement de l’effectif d’Erik ten Hag : « C’est une bonne nouvelle pour l’Ajax et un bon signal pour le groupe. Cela montre que nous sommes ambitieux, y compris pour l’avenir. »

