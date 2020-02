L’Ajax Amsterdam a bouclé l’arrivée du remplaçant d’Hakim Ziyech. Le club de la capitale néerlandaise vient d’annoncer avoir trouvé un accord avec le São Paulo FC pour le transfert d’Antony Matheus dos Santos (19 ans). Le jeune ailier brésilien (1,72m) s’est engagé pour les cinq prochaines saisons dans les rangs de l’actuel leader d’Eredivisie, soit jusqu’en juin 2025. Antony rejoindra la formation d’Erik ten Hag, qui a dû dépenser 15,75 millions d’euros (plus 6M€ de bonus) pour ce transfert, en juillet prochain.

Lors de la saison précédente, la nouvelle recrue de l’Ajax avait inscrit 4 buts et délivré 6 passes décisives en 32 rencontres de championnat brésilien avec São Paulo. Pour rappel, à l’issue de l’exercice 2019-2020, le demi-finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions va perdre l’un de ses meilleurs éléments. Chelsea a en effet déboursé 40M€ pour s’attacher les services d’Hakim Ziyech, l’international marocain auteur de 8 buts et 21 passes décisives en 30 matches toutes compétitions confondues cette saison.

Welcome to your future, . #AntonyTheStory

