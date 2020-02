Depuis quelques saisons, les amoureux du football européen se demandaient pourquoi aucun grand club européen n’était venu aux renseignements, voire avait passé la vitesse supérieure, pour l’ailier international marocain de l’Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech. Un temps, on a pensé que l’Olympique Lyonnais avait été intéressé par son profil, notamment pour remplacer Nabil Fekir, annoncé partant depuis quelques saisons, maintenant au Betis.

Finalement, le club de Jean-Michel Aulas n’était pas passé à l’action, et le Marocain avait commencé une nouvelle saison, ponctuée par une demi-finale de Ligue des Champions, avec les Ajacides. Toujours resté cette saison, Ziyech devait commencer à trouver le temps long, mais l’année prochaine il n’évoluera plus du côté de l’Eredivisie, le championnat néerlandais. En effet, l’Ajax vient d’annoncer que le joueur de 26 ans allait évoluer avec Chelsea la saison prochaine.

Un transfert à plus de 40 M€

« L’Ajax et Chelsea ont trouvé un accord pour le transfert d’Hakim Ziyech. Le joueur rejoindra le club de Premier le 1er juillet 2020 et finira la saison à Amsterdam », peut-on lire sur le communiqué. Pour ce transfert, les Blues de Frank Lampard ont dépensé 40 millions d’euros hors bonus, le montant pouvant aller jusqu’à 44 millions d’euros via des variables. C’est donc le premier recrutement du club londonien depuis son interdiction de recrutement.

Hakim Ziyech, c’était le monsieur plus de l’Ajax. Depuis ses débuts avec le club néerlandais, en septembre 2016, il a été impliqué sur 89 buts en championnat - un record - de son équipe avec 38 réalisations et 51 passes décisives. Il peut jouer à plusieurs postes sur le front de l’attaque, mais aussi en tant que milieu relayeur. C’est aussi une façon pour Chelsea de préparer l’avenir, Willian étant en fin de contrat en juin et Pedro commençant à sentir le poids des années (32 ans).