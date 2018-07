L’AS Monaco continue son recrutement lors de ce mercato estival. Ce vendredi soir, le club du Rocher vient en effet d’officialiser l’arrivée de Pelé. Le milieu de terrain de 26 ans évoluait à Rio Ave (Portugal) depuis un an. La durée de contrat et le prix du transfert n’ont pas encore été communiqués.

« Je suis très heureux de m’engager avec l’AS Monaco, un club ambitieux qui dispute la Champions League et joue les premiers rôles dans son championnat chaque année. C’est une grande motivation et un rêve de représenter l’AS Monaco. Je vais travailler pour montrer mes qualités et aider l’équipe à atteindre ses objectifs. J’ai hâte de rencontrer le staff et mes coéquipiers », a expliqué le principal concerné dans le communiqué du club.