Annoncé, le départ de Giuseppe Marotta de la Juventus est désormais officiel. Le directeur sportif du club turinois a été libéré de son contrat ce soir tout comme Aldo Mazzia le directeur financier de la Vecchia Signora. Des départs qui s’inscrivent dans le projet d’internationalisation des Bianconeri.

« Juventus Football Club S.p.A. annonce la résiliation des contrats de travail exécutif(s) de M. Giuseppe Marotta en lui accordant une indemnité tenant lieu de préavis qui équivaut à 361 775 euros, ainsi que le montant total supplémentaire de 361 775 euros au titre de l’indemnité de règlement et de licenciement et avec M. Aldo Mazzia lui accordant une indemnité tenant lieu de préavis d’un montant de 278 000 euros, ainsi que le montant total supplémentaire de 309 000 euros au titre des indemnités compensatoires et des primes de licenciement. » a annoncé la Juventus dans un communiqué.