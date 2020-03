Ces derniers jours, Javier Tebas, le président de la Ligue de Football Professionnel en Espagne, faisait savoir que tout serait mis en oeuvre afin d’aller au bout de l’exercice 2019-2020 sur le terrain, même s’il fallait jouer le reste des matches à huis clos.

Mais la Liga et la Fédération Espagnole (RFEF) viennent d’annoncer, ce lundi, la suspension jusqu’à nouvel ordre de toutes les compétitions au sein de la péninsule ibérique en raison de la pandémie de coronavirus. Ce sera le cas « jusqu’à ce que les autorités compétentes du gouvernement espagnol et de l’administration générale de l’État considèrent qu’elles peuvent reprendre et cela ne présente aucun risque pour la santé », comme le précise le communiqué de la RFEF.