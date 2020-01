Alors qu’un intérêt de l’AS Monaco pour le défenseur central de la Real Sociedad Diego Llorente avait été révélé hier soir, et qu’une offre de 20 millions aurait été avancée par le club de la principauté, et alors que le transfert de Willian José vers l’Angleterre (Tottenham, Manchester United) tardait à trouver une issue, le club de San Sebastian fait de publier un court communiqué pour expliquer qu’un seul mouvement aurait lieu avant la fermeture du mercato hivernal, ce soir, à minuit.

Le club txuri-urdin a déclaré « En ce dernier jour du mercato, nous travaillons à boucler le départ du Club de Ruben Pardo. Lors de ce mercato hivernal, il n’y aura plus de mouvements dans l’effectif actuel. L’illusion et l’ambition qui nous animent avant d’attaquer le reste de la saison sont maximales et cela nous amène à rechercher de la stabilité dans l’effectif jusqu’au bout ». Il semble entendu que l’actuel 6e de Liga ne laissera pas filer ses pépites à l’étranger cet hiver.