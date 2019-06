À 26 ans et après trois saisons pleines à Toulouse, Christopher Jullien quitte la Ligue 1. Le roc défensif du TFC rejoint le Celtic Glasgow pour quatre saisons. Le club écossais, qui a pris pour habitude de venir piocher en France ces dernières saisons pour se renforcer, a littéralement cassé sa tirelire pour s’offrir les services du joueur formé à l’AJ Auxerre.

Avec un transfert de 8 M€ (+1 M€ de bonus), Jullien, qui a déjà connu une expérience à l’étranger en Allemagne à Fribourg, devient le joueur le plus cher de l’histoire du club et le mieux payé. Christopher Jullien, qui apparait sur la photo ci-dessous en compagnie de ses agents de Classico Sport Management et l’intermédiaire Mathieu Markaroglu, portera le numéro 2 au Celtic.

