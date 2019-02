Après s’être séparé de Claude Puel, Leicester City a finalement annoncé l’arrivée de Brendan Rodgers il y a quelques minutes. « L’entraîneur de 46 ans a signé un contrat de trois saisons et demies avec Leicester. Il sera déjà présent sur le banc ce week-end face à Watford en déplacement ». Puis Rodgers a confié : « Je me sens très privilégié et honoré d’être ici en tant que manager de Leicester et je vais donner ma vie pour rendre les supporters fiers de leur club ».

Une mauvaise nouvelle pour le Celtic qui n’a pas caché sa déception de perdre son entraîneur en pleine saison. Mais l’écurie écossaise n’a pas traîné puisqu’elle vient de dévoiler l’identité de son remplaçant. « Neil Lennon est nommé en tant qu’entraîneur du Celtic jusqu’à la fin de la saison. John Kennedy et Damien Duff rejoignent son staff ».

Neil Lennon has been named #CelticFC manager until the end of the season. Neil will be joined by John Kennedy as assistant manager and Damien Duff as first team coach.

