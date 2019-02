Les Foxes n’ont pas mis longtemps pour trouver le remplaçant de Claude Puel. Effectivement, le club vient d’annoncer l’arrivée de Brendan Rodgers sur le banc du King Power Stadium. Il quitte donc le Celtic pour rejoindre le douzième du championnat anglais.

« L’entraîneur de 46 ans a signé un contrat de trois saisons et demies avec Leicester. Il sera déjà présent sur le banc ce week-end face à Watford en déplacement. Je me sens très privilégié et honoré d’être ici en tant que manager de Leicester et je vais donner ma vie pour rendre les supporters fiers de leur club », a déclaré Rodgers.