Le FC Metz peut avoir le sourire. Les Grenats vont retrouver la Ligue 1 Conforama la saison prochaine. L’équipe chapeautée par Frédéric Antonetti a terminé l’année avec 81 points (24 victoires, 9 nuls et 5 défaites). Une bonne nouvelle pour les Messins qui vont pouvoir compter sur Farid Boulaya qui a prolongé son bail ce lundi.

« Arrivé sur les bords de la Moselle en janvier 2018, Farid Boulaya prolonge l’aventure avec le FC Metz. Le milieu de terrain est désormais lié avec le club à la Croix de Lorraine jusqu’en juin 2022. Apparu à 37 reprises en championnat, cette saison, et auteur de sept buts et cinq passes décisives, Farid Boulaya est l’un des grands artisans du titre de Champion de Domino’s Ligue 2 et de la montée au sein du premier échelon national. Nommé parmi les cinq meilleurs joueurs du championnat, il a été justement récompensé en intégrant l’équipe type de la saison. À 26 ans, l’international algérien vient tout simplement de réaliser la plus belle saison de sa carrière. Désormais, il tentera de confirmer tout son potentiel en Ligue 1 Conforama, où il compte neuf apparitions, et il est déterminé à donner son maximum afin de participer au maintien et à la pérennisation du FC Metz dans l’élite du football français. Félicitations Farid ! »