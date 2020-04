C’était dans l’air depuis hier soir, c’est désormais officiel. Face à la crise économique que vit le football depuis que la pandémie de coronavirus a pris de l’ampleur en Europe, le Real Madrid a pris des mesures drastiques. Ainsi, les salaires des joueurs et des dirigeants vont être réduits. La baisse des rémunérations annuelles sera entre 10% et 20%.

« Les joueurs et entraîneurs des premières équipes de football et de basket-ball du Real Madrid, dirigés par leurs capitaines, ainsi que les principaux dirigeants des différentes directions du club ont volontairement accepté de réduire leur rémunération pour cette année entre 10% et 20%, en fonction des circonstances susceptibles d’affecter la clôture de cette saison sportive 2019-2020 », peut-on lire dans un communiqué.