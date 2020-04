L’économie du football est frappée par la pandémie de Coronavirus qui touche la planète et le Real Madrid est évidemment concerné. Le club merengue qui a des finances solides et saines a néanmoins attendu un peu plus longtemps avant d’annoncer des mesures face à cette crise financière provoquée par une crise sanitaire. D’après la Cadena Ser, la Casa Blanca négocie une baisse des salaires de ses joueurs.

Ainsi, il y aurait deux options qui dépendraient de la poursuite ou non de la Liga une fois la pandémie terminée. Les salaires pourraient être réduits de 12% en cas de reprise, mais en cas d’annulation du championnat le chiffre monterait à 20%. La section basket-ball du Real Madrid s’est déjà annoncée favorable à cette mesure. La section football devra désormais donner sa position.