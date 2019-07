Leander Dendoncker, 24 ans, a été longtemps poursuivi par l’AS Monaco. Mais le milieu international belge ne verra probablement jamais la France. Prêté la saison passée par Anderlecht à Wolverhampton, il va y rester.

En effet, les Wolves viennent d’annoncer que le milieu belge a été transféré définitivement après un prêt impressionnant. Il aura joué les 19 matches de Premier League, dont 17 titularisations !

“He’s very professional, very honest and very hard-working, so he fits the team perfectly."

Sporting director Kevin Thelwell speaks on Leander's impressive loan spell.

https://t.co/Unp1HzxGK5

— Wolves (@Wolves) 1 juillet 2019