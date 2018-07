Manchester United enregistre l’arrivée d’un nouveau gardien. Il s’agit de Lee Grant, qui débarque en provenance de Stoke City pour un montant qui n’a pas été dévoilé. Le portier de 35 ans avait notamment réalisé une belle prestation contre les Red Devils en janvier 2017 avec plusieurs parades de haut niveau.

Le vétéran s’est engagé pour une durée de deux saisons avec son nouveau club. « Rejoindre Manchester United est un de mes rêves depuis toujours. C’est une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer et je suis enchanté d’appartenir à un club aussi historique », a déclaré le gardien.

#MUFC is delighted to announce the signing of Lee Grant on a two-year deal : https://t.co/pebTQFjRaq pic.twitter.com/llAEkvvvkp

— Manchester United (@ManUtd) 3 juillet 2018