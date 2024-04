Contacts établis entre Thomas Tuchel et un cador de Premier League !

Entre le Bayern Munich et Thomas Tuchel, le divorce est acté. Si les champions d’Allemagne en titre restent toujours en course pour soulever la Ligue des Champions édition 2023/2024, les coéquipiers de Joshua Kimmich ont globalement déçu ces derniers mois. Sortis prématurément en Coupe et outrageusement dominés par le Bayer Leverkusen, d’ores et déjà sacré en Bundesliga, les dirigeants bavarois ont logiquement décidé d’engager un nouveau cycle à partir de juin prochain. Dans cette optique, le club a officialisé la nouvelle par le biais d’un communiqué publié en février dernier.

«Le FC Bayern Munich et l’entraîneur en chef, Thomas Tuchel, ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur relation de travail, initialement prévue jusqu’au 30 juin 2025, le 30 juin 2024. C’est le résultat d’une discussion constructive entre le PDG Jan-Christian Dreesen et Thomas Tuchel». Arrivé sur le banc munichois à la fin mars 2023 pour remplacer Julian Nagelsmann, écarté à la surprise générale, Thomas Tuchel va donc prochainement se retrouver libre de s’engager avec le club qu’il souhaite alors que son contrat courait jusqu’en juin 2025 avec le Rekordmeister. Si le Bayern a, depuis, activé plusieurs pistes pour le remplacer (Nagelsmann, Zidane…), l’Allemand de 50 ans pourrait lui aussi rapidement relever un nouveau défi.

Dans cette optique, Bild indique, ce lundi, que Manchester United reste toujours très intéressé à l’idée de s’offrir le natif de Krumbach. Passé par Chelsea avant d’arriver à Munich, Tuchel n’a de son côté jamais caché son désir de revenir en Premier League. Toujours d’après les indiscrétions du quotidien allemand, ce dossier s’est même largement réchauffé au cours des dernières heures. En effet, Sir James Ratcliffe (71 ans), le propriétaire des Red Devils, est directement entré en contacts avec l’intéressé alors que l’avenir d’Erik ten Hag sur le banc mancunien est plus que jamais incertain.

Vainqueur de la Ligue des Champions avec les Blues, Tuchel serait, lui, prêt à l’idée de débuter un nouveau challenge une fois son aventure définitivement terminée avec la formation munichoise. «J’ai un accord avec le club, qui a été communiqué et qui est en vigueur», avait d’ailleurs indiqué l’ancien manager de Dortmund, écartant un possiblement retournement de situation, comparable à celui actuellement vécu par le Barça avec Xavi. Critiqué pour son rendement au cours de ses dernières expériences, Thomas Tuchel pourrait donc filer du côté de Manchester United et ainsi tenter de redorer son image mais également celle d’un club en grande souffrance depuis plusieurs saisons.