Mercato hivernal 2019. Alors joueur de DC United (Major League Soccer), Luciano Acosta est annoncé du côté du Paris Saint-Germain. Le milieu argentin débarque même en France pour une visite médicale mais finalement, ce dernier retourne aux Etats-Unis et ne signe pas en faveur du club de la capitale. Et un an plus tard, le joueur âgé de 25 ans a trouvé un nouveau club.

Alors que son contrat se termine le 31 décembre avec DC United, Luciano Acosta s’est engagé en faveur du Atlas FC, formation de D1 mexicaine. Le natif de Rosario va rejoindre le club basé à Guadalajara le 1er janvier prochain. Cette saison, le principal concerné avait disputé 34 matches toutes compétitions confondues avec le club américain, pour six buts et deux passes décisives.