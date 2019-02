Hier matin, en préambule du dernier jour du mercato hivernal, Luciano Acosta (24 ans), jusqu’ici inconnu en Europe, a fait sensation. Le Washington Post et Skysports annonçaient en effet en choeur que l’Argentin évoluant au DC United de Wayne Rooney était tout proche de s’engager avec le Paris Saint-Germain. Auteur de 17 passes décisives et de 10 buts lors du dernier exercice de MLS, Acosta était considéré comme une solution pour pallier l’absence de Neymar. Pour ce faire, Paris aurait alors proposé 8,5 M€. Mais la suite des événements a tout chamboulé.

Tout heureux d’imaginer sa carrière décoller, le joueur a sauté dans un avion pour se rendre à Paris. Logé dans un hôtel, il y a passé la traditionnelle visite médicale, histoire d’être prêt à signer son contrat sans perdre de temps. Sauf que l’opération a trainé. En effet, alors qu’un accord total était annoncé entre les différentes parties, le Washington Post mettait un bémol en confirmant la présence d’Acosta à Paris, mais en précisant qu’aucun accord n’avait été trouvé. Une version qui s’est avérée être la bonne puisque l’affaire a capoté dans la soirée.

Acosta est reparti énervé de Paris

Pour expliquer ce revirement de situation, plusieurs informations ont filtré. Un différend financier de l’ordre de 5 M€ opposait finalement les deux clubs et Thomas Tuchel aurait également mis son véto à cette piste proposée par Antero Henrique. De quoi alimenter davantage les tensions entre l’entraîneur parisien et son directeur sportif. Et selon le Washington Post, Luciano Acosta n’a pas apprécié. Obligé de rentrer aux Etats-Unis, l’Argentin est parti de son hôtel parisien très énervé d’après la publication américaine. Difficile de ne pas le comprendre.

Une affaire qui a donc semé la zizanie entre Tuchel et Henrique, mais qui pourrait également coûter cher à DC United. En effet, les dirigeants du club de MLS voudraient désormais prolonger le contrat de leur joueur. Sauf que ce dernier, échaudé par la gourmandise de ses dirigeants lors des négociations avec Paris, n’aurait pas l’intention de signer de nouveau bail. Dès lors, Acosta pourrait quitter librement son équipe, étant donné qu’il est lié à DC United jusqu’à la fin du mois de décembre 2019.