Ce matin, Fulham est en forme sur le mercato ! Après avoir officialisé l’arrivée de Jean-Michaël Seri, les Londoniens ont décidé d’annoncer une autre recrue, aussi en provenance de Nice.

En effet, Maxime Le Marchand, le défenseur central des Aiglons, vient de s’engager avec l’ancien club de Jean Tigana qui vient de remonter en Premier League. « Je suis très content de signer pour Fulham, c’est un grand club très populaire », a-t-il indiqué.

