Il y a tout juste un an, Jean-Michaël Seri (26 ans) aurait pu s’engager avec le FC Barcelone, mais l’OGC Nice l’avait finalement retenu. Au sortir de sa troisième saison sous la tunique des Aiglons, le milieu de terrain est cette fois bel et bien parti. Et alors qu’on l’annonçait du côté de Naples, Chelsea ou Dortmund, l’Ivoirien a décidé de rejoindre... Fulham.

Comme nous vous l’annoncions dans la nuit, le Gym et le club londonien ont trouvé un accord pour le transfert de l’ancien pensionnaire de Paços de Ferreira, considéré comme l’un des meilleurs à son poste en Ligue 1 ces dernières années (103 matches, 12 buts). Montant estimé de l’opération : 25 M€. Un sacré transfert, comme l’a souligné le propriétaire de l’écurie anglaise Tony Khan.

« Je suis ravi d’annoncer que le milieu de terrain Jean-Michaël Seri nous rejoint, en provenance de Nice. Il était notre priorité absolue. C’est un grand jour pour Fulham. Nous sommes en extase devant l’arrivée de Jean-Michaël dans notre équipe pour notre retour en Premier League », a-t-il lâché, le sourire aux lèvres.

I’m delighted to announce that @FulhamFC has signed midfielder Jean-Michael Seri from Nice. He’s been at the very top of our target list for a long time. This is a big day for Fulham. We’re ecstatic that Jean-Michael is joining our squad as we return home to the @premierleague ! pic.twitter.com/YdHRd6olzl

— Tony Khan (@TonyKhan) 12 juillet 2018