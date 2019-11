Non, Mickaël Pagis ne vient pas renforcer l’attaque du Stade Rennais et pour cause. Du haut de ses 46 ans, l’ancien buteur du club breton, de Nîmes et de l’OM notamment va devenir entraîneur spécifique des attaquants de l’académie du club. Une individualisation qu’il prendra en charge de la catégorie U17 au Groupe Pro 2 dans un premier temps, comme l’explique le club vainqueur de la Coupe de France 2019.

Le principal intéressé, qui a d’ailleurs terminé sa carrière professionnelle à Rennes en 2010, est bien évidemment ravi de revenir en Rouge et Noir. « Je suis très content de retrouver les Rouge et Noir, d’autant plus dans le rôle que l’on m’a confié. La gestion spécifique des attaquants est la base de ma formation et ce qui me motive. Pouvoir le faire ici, au Stade Rennais, est une réelle preuve de confiance de la part de la direction du club », a-t-il expliqué sur le site officiel du club.