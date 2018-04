À 40 ans, Vitorino Hilton démontre qu’il en a encore sous le pied. Et le défenseur n’a pas l’intention de raccrocher les crampons lui qui vient de prolonger son contrat pour une année supplémentaire au sein du MHSC. Une nouvelle que le club de la Paillade a annoncé ce lundi après-midi sur son site officiel. Le joueur, auteur de 250 matches en 7 saisons dans l’Hérault, n’a pas caché son bonheur.

« Je suis très fier de pouvoir continuer, même ému, car à 40 ans c’est très rare de continuer une carrière de haut niveau. C’est donc une fierté personnelle. Je me donnerai encore à fond sur le terrain comme en dehors pour apporter à l’équipe au moins autant que cette saison. Je suis heureux de prolonger au sein du club qui m’a redonné le plaisir de jouer au football ». De son côté le président Laurent Nicollin a confié : « « Il paraît logique qu’au vue de ses prestations et de son importance, notamment de son capitanat, de le prolonger. Il a fait une saison encore une fois très correcte et je suis très heureux pour lui et le club » ».