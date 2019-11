Alors que la situation était loin d’être au beau fixe ces dernières semaines entre Loïc Badiashile et le Cercle Bruges, Nice Matin évoquait hier que le portier prêté par l’ASM à son club satellite avait été écarté du groupe et qu’il était en passe de rentrer en Principauté. Dans le même temps, l’ancien gardien de but de l’OGC Nice Mouez Hassen avait été mis à l’essai par la lanterne rouge de Jupiler Pro League cette semaine.

Si l’on ignore pour le moment de quoi l’avenir de Loïc Badiashile sera fait, le gardien franco-tunisien a lui visiblement conquis le staff du Cercle, puisque le club annonce que Mouez Hassen, 24 ans, libre, a signé un contrat avec le Cercle Bruges jusqu’à la fin de cette saison avec une option pour une saison supplémentaire. Hassen avait fait ses débuts à Nice en 2013, avec qui il aura disputé 54 matches, avant d’être prêté à Southampton et à Chateauroux. Ancien international espoirs tricolore, Mouez Hassen est depuis le 27 mars 2018 international tunisien.