Le départ de Mousa Dembélé ne faisait plus l’ombre d’un doute. En fin de contrat l’été prochain, le milieu de terrain belge était notamment ciblé par la Chine, où le Beijing Guoan et Guanghzou s’intéressait à lui. Et finalement, le joueur de Tottenham a choisi de rejoindre le club de Fabio Cannavaro.

En effet, le joueur de 31 ans s’est engagé avec le club chinois ce jeudi. Un départ qui devrait rapporter quelques millions à Tottenham, qui continue à vouloir vendre plusieurs de ses joueurs. L’expansion du championnat chinois s’intensifie avec une nouvelle grosse recrue pour l’Empire du Milieu.

We have reached agreement with Chinese Super League side Guangzhou R&F for the transfer of @mousadembele, subject to international clearance.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 17 janvier 2019