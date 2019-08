Arrivé cet été en provenance de Guingamp, Marcus Coco (23 ans) n’aura pu disputer que 12 petites minutes pour son premier match avec le FC Nantes. Le milieu offensif s’est gravement blessé au genou face au LOSC (défaite 2-1).

Le verdict est tombé et c’était à craindre, il souffre d’une rupture du ligament croisé. « Marcus Coco souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. (...) Le FC Nantes tient également à souligner l’attitude positive et exemplaire de Marcus Coco, déjà focalisé sur sa période de rééducation et impatient de retrouver ses coéquipiers sur le terrain. Le Club mettra tout en œuvre pour aider Marcus Coco au quotidien. »

