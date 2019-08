Alors qu’il était annoncé du côté de Tottenham (le mercato anglais a depuis fermé ses portes, ndlr), Nicolò Zaniolo (20 ans) vient de prolonger à l’AS Roma. Le milieu de terrain a rajouté une année à son bail, annonce le club italien sur son site officiel. Désormais, le joueur italien est sous contrat jusqu’en juin 2024.

« Il y a un an, choisir Rome était une décision facile. Aujourd’hui, c’est encore plus facile, après une saison qui m’a permis de tomber amoureux de cette équipe et de cette ville, a déclaré Zaniolo. J’aimerais remercier le club de m’avoir donné l’occasion de m’attacher encore plus à ces couleurs, c’est exactement ce que je voulais », a déclaré l’international italien (2 sélections).

