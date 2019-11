L’Olympique Lyonnais continue d’étendre ses partenariats dans le monde entier ! Après le Brésil (Pelé Academia), le Liban (Athletico SC), la Corée du Sud (Jeonbuk Hyundai Motors FC), le Sénégal (AS Dakar Sacré Coeur), le Vietnam (fédération de football d’HoChiMinh Ville) ou encore la Chine, les Gones se sont cette fois-ci associés avec le club marocain du Fath Union Sport (FUS) de Rabat.

« L’Olympique Lyonnais et le Fath Union Sport (FUS) de Rabat ont officialisé vendredi 22 novembre 2019, un partenariat entre leurs académies pour trois saisons. Le club de la capitale Marocaine, qui évolue en Botola Pro (1ère division), a choisi d’inscrire la formation au cœur de son modèle de développement. Cette collaboration se matérialisera par des échanges privilégiés entre les cadres techniques des deux structures afin de favoriser le partage d’expertise et l’émergence de jeunes talents locaux. Après le Liban, le Vietnam, la Corée du Sud, le Sénégal, la Chine et le Brésil, le Maroc devient donc le 7ème territoire international sur lequel l’Olympique Lyonnais met en place une coopération technique d’élite avec un acteur majeur local », peut-on lire dans le communiqué.